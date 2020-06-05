05 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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05 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

05 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

05 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
05.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Goller

00:50 TFF 1. Lig Goller

00:50 Muhammed Ali Boks Karşılaşması

01:00 Unutulmaz Maçlar

01:40 Muhammed Ali Boks Karşılaşması

02:05 Süper Lig Goller

02:15 TFF 1. Lig Goller

02:25 Takvim Yaprakları

02:30 Unutulmaz Maçlar

02:40 İngiltere Premier Lig Goller

03:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Kazakistan - Türkiye

03:00 Kazakistan - Türkiye

04:10 İngiltere Premier Lig Goller

04:25 Efsanelerin İzinde

04:30 Fenerbahçe - Manisaspor

04:40 Siyah Beyaz Anılar

05:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Manchester

05:00 Liverpool - Manchester City

06:10 Süper Lig Özetler

06:40 Siyah Beyaz Anılar

06:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Real Madrid - Atletico Madrid

07:00 2014 Dünya Kupası Eleme Karş. Türkiye - Estonya

07:00 Türkiye - Estonya

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:10 Hava Durumu

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Juventus - Tottenham

10:30 Bayern Munih - Milan

10:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Bayern Münih -

12:10 Takvim Yaprakları

12:15 Bundesliga

13:00 Unutulmaz Maçlar

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:00 Lig Hatırası88 - 89

15:00 Lig Hatırası 88 - 89

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Unutulmaz Maçlar

17:40 İngiltere Premier Lig Goller

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:55 Kamu Spotu İşte Spor

19:00 İngiltere Premier Lig Özetler

19:35 Ustalara Saygı

20:00 Kazakistan - Türkiye

20:00 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Belçika – Brezilya

20:00 Belçika - Brezilya

21:45 La Liga Goller

22:00 Spor Artı

22:00 Spor Akşamı

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 Liverpool - Manchester City

Kaynak: InterSinema.com

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