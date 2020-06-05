05 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
05 Haziran 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
00:50 Muhammed Ali Boks Karşılaşması
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:40 Muhammed Ali Boks Karşılaşması
02:05 Süper Lig Goller
02:15 TFF 1. Lig Goller
02:25 Takvim Yaprakları
02:30 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
03:00 Euro 2012 Elemeleri Grup Karş. Kazakistan - Türkiye
03:00 Kazakistan - Türkiye
04:10 İngiltere Premier Lig Goller
04:25 Efsanelerin İzinde
04:30 Fenerbahçe - Manisaspor
04:40 Siyah Beyaz Anılar
05:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Manchester
05:00 Liverpool - Manchester City
06:10 Süper Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
07:00 2014 Dünya Kupası Eleme Karş. Türkiye - Estonya
07:00 Türkiye - Estonya
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Juventus - Tottenham
10:30 Bayern Munih - Milan
10:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Bayern Münih -
12:10 Takvim Yaprakları
12:15 Bundesliga
13:00 Unutulmaz Maçlar
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:00 Lig Hatırası 88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:40 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 İngiltere Premier Lig Özetler
19:35 Ustalara Saygı
20:00 Kazakistan - Türkiye
20:00 2018 Dünya Kupası Futbol Karş. Belçika – Brezilya
20:00 Belçika - Brezilya
21:45 La Liga Goller
22:00 Spor Artı
22:00 Spor Akşamı
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 Liverpool - Manchester City
Kaynak: InterSinema.com