'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı

'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi hakkında 'Serenay, evli bir kulüp başkanından hamile mi?' diyen program sunucusu Pınar Ergüner'e açtığı davayı kazandı. İşte ayrıntılar...

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e Beyaz TV'de yayınlanan programda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

EVLİ KULÜP BAŞKANIYLA BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Sözcü'nün haberine göre; Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon programında altyazı olarak 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' başlıklı bir haberin çıktığı, ardından da programın sunucusu Pınar Ergüner'in 'Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak' dedikten sonra, 'Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği' şeklinde iddialara yer verildiği anlatıldı.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Dilekçede, iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğu, Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı belirtilerek, "Haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile hiçbir zaman bir ilişkisi olmadığı gibi hamile de kalmamıştır. İlişkisi olmayan birisinden hamile kalması mümkün değildir" ifadeleri yer almıştı.

10 BİN TL TAZMİNAT

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek Pınar Ergüner'in davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.

'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı
'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Ünlü sunucu, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Ünlü sunucu, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Aslı Bekiroğlu
Spor Mert Günok Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Serenay, evli adamdan hamile' davasında karar çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:40:55. #1.16#

title