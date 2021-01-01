01 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
01 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:00 Yeni Yıl Mesajları
00:15 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
01:00 beIN Teknik
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 1. Lig
01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
01:45 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
02:00 Maç Saati
02:15 Serie A 2020
02:45 Ligue 1 2020
03:00 beIN Teknik
03:15 Ustalara Saygı 2020
03:45 Özkan Sümer'in Hayatı
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:00 Özel Röportajlar 2020
04:30 beIN Manşet
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Dünyada Spor 2020
06:00 beIN Teknik
06:15 Maç Saati
07:00 Serie A 2020
08:00 Yeni Yıl Mesajları
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
08:15 Serie A 2020
08:45 Ligue 1 2020
09:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Süper Lig Haftanın Golleri
09:15 Gamer
09:15 Yılın Golleri
09:45 Uefa Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
09:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:15 Maç Saati
10:15 Türk Futbolu 2020
11:00 2020 Yılının En İyi 100 Golü
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:00 1. Lig
12:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
14:00 beIN Teknik
14:00 Taraftar
14:00 Maç Saati
15:00 Futbolun Şehirleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:45 Yeni Yıl Mesajları
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 beIN Teknik
16:00 Sanal Direktör
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:45 Yeni Yıl Mesajları
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Özel Röportaj
18:00 Lejyonerler 2020
18:30 Özel Röportajlar 2020
19:00 Türk Futbolu 2020
19:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:45 Yeni Yıl Mesajları
20:00 Süper Lig
20:00 Türk Futbolu 2020
20:00 beIN Manşet
20:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
21:00 Avrupa'da Futbol 2020
21:00 Sanal Direktör
21:00 beIN Teknik
21:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 UEFA Avrupa Ligi'nde Yılın Golleri
22:00 Süper Lig'de 2020 Yılının En İyi 100 Golü
22:00 1. Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:30 Lejyonerler 2020
23:00 Türk Futbolu 2020
23:00 Özel Röportaj
23:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
Kaynak: InterSinema.com