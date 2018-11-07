Zülküf Oruç: "Türkiye Cumhuriyeti Dünyanın En Cömert Ülkesi"

TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Zülküf Oruç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesine oranla yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi." dedi.

Oruç, Türkiye Gençlik Vakfı Kastamonu Şubesi tarafından Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk tipi kalkınma modeli" konferansında yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin proje ofisi sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Oruç,"2010'dan sonra 37 proje ofisi kuruldu. Esas ivmenin bu tarihten sonra arttığını görüyoruz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde ve Balkanlar'da neredeyse her noktada varız. Son dönemde en yoğun olarak Afrika ve Orta Doğu'da çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Birçok devletin kalkınma ajanslarını uluslararası ilişkilerde kullandığını belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Mesela Fransa Afrika'da çok sayıda proje ve faaliyet içerisinde. Son dönemde Çin Afrika'da çok büyük projeler gerçekleştiriyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde Afrika'nın yeninden paylaşım süreci olacak. Bu bağlamda Türkiye kendi tarihi, irfanı ve geleneğinden kaynaklanan bir bakış açısı ile kalkınma alanında kendine mahsus bir alan açmak istiyor."

Türk tipi kalkınma modeli olduğunu dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"Türk tipi kalkınma modelinde şeffaflık, insan merkezli olmak önemli. Bizim arka planda farklı bir düşüncemiz, planımız yok. Her şey şeffaf. Hedefimiz gönüller yapmak. Gittiğimiz yerlerde kimseye herhangi bir model dayatmıyoruz. Gittiğimiz yerin ihtiyaçlarını soruyoruz elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Karşılık olarak bir şey istemeden koşulsuz destek sağlıyoruz. Herkesi eşit seviyede görüp adil ve sürdürülebilir bir ortaklık içerisinde hareket ediyoruz. "

Türkiye'nin bütçe imkanları arttıkça TİKA'nın projelerinin arttığını vurgulayan Oruç, şu bilgileri paylaştı:

"TİKA eğitim, sağlık ve üretim sektörleri başta olmak üzere birçok alanda insanlara yardım etmeye çalışıyor. Eğitim, kalkınmanın en çok çarpan etkisi oluşturan alanlarından biridir. Ekonominin adeta motoru gibi işliyor. Bu alanda çalışmalarımız var. Büyük can kayıplarının olduğu yerlerde olmazsa olmaz en çok çalıştığımız konulardan biri de sağlık. Somali'de, Sudan'da ve Nijer'de TİKA'nın inşa ettiği hastaneler bu ülkelerin en gelişmiş tam teşekküllü hastanelerinden."

Türkiye Cumhuriyetinin yardımsever bir ülke olduğunu vurgulayann Oruç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesine oranla yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi. Belki niceliksel olarak ABD bizden daha fazla yardım yapıyor olabilir ama bütçesine oranla en fazla yardımı biz yapıyoruz. Birleşmiş Milletler, dünya ülkelerine gayrisafi milli hasılanın yüzde 0,7'sini yardımlara vermesini öneriyor. Birçok ülke Birleşmiş Milletlerin önerdiği bu rakamı tutturamıyor. Türkiye bunun çok üstünde yardımda bulunuyor." ifadesini kullandı.