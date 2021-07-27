Zula sistem gereksinimleri 2021! Zula kaç GB?
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Zula sistem gereksinimleri 2021! Zula kaç GB?

Zula sistem gereksinimleri 2021! Zula kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Ülkemizde en çok oynanan oyunlarından birisi olan Zula tamamen Türk geliştiriciler tarafından tasarlandı. Türkiye'de milyonlarca oyuncusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Zula sistem gereksinimleri nedir? Zula kaç GB? Detaylar haberimizde...

Zula, Türk yapımı ilk MMOFPS oyunu niteliğindedir. Oyunun çıkış yapma tarihi ise 22 Şubat 2015'tir. Zulanın resmi sitesinden indirilebilir ve kayıt olunabilir. Oyunun yapım aşamasına ise 2013 yılında başlanmıştırve 2015 yılında ise de yayınlanmıştır. Zula ve paralı askerlerden oluşan Gladyo adında 2 düşmanların yer aldığı Zula oyununda oyun farklı hikayelere ev sahipliği yapmaktadır.

FPS oyuncularının tercih sıralamasında üst sıralarda yer alan Zula'nın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Zula oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Zula sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Zula kaç GB? Sizler için derledik...

ZULA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Zula Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
  • İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 2500
  • Bellek: 2024 MB RAM
  • Ekran Kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 6 GB

Zula Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
  • İşlemci: Pentium 4 3.0 GHz/ Athlon XP 3000+
  • Bellek: En az 4 GB
  • Ekran Kartı: Graphics Intel HD 4000
  • DirectX: Sürüm 9.0
  • Depolama: 6 GB

ZULA KAÇ GB?

Zula grafikleri sebebiyle ortalama bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 6 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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