Zula Rekabet Turnuvası erteleme duyurusu!

Kural ihlalleri turnuvalar için büyük bir önem arz ediyor.

Takımların Zula Süper Lig'ine çıkmasına olanak sağlayan Zula Rekabet Turnuvası erteleme duyurusu yayınlandı. Şirket duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden Zula severlerle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de "Kural İhlali" sorununa yol açan Zula Rekabet Turnuvası bu sefer de maçların ertelenmesiyle sarsıldı. Şirket, Zula Rekabet Turnuvası maçlarında bir dizi şüpheli karşılaşma tespit etti. Bu karşılaşmaları daha ayrıntılı inceleyebilmek için geçtiğimiz gün oynanması gereken maçları erteledi. Bu ertelemenin amacı ise rekabet ortamının daha güvenli olmasını amaçlamaktı. Ertelenen karşılaşmalar hakkında henüz Zula tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak ertelenen karşılaşmaların 18 Mayıs Salı yani bugün yapılması planlanıyor.

Umuyoruz ki oyunlarda bu tarz problemler ortadan kalkar ve güvenli bir ortam tüm oyunculara sağlanır.

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Kaynak: Playerbros