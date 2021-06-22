Zula Mobile "Yaz Sezonu" güncellemesi yayınlandı!

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula, mobil versiyonuna yeni özellik getirdi. Zula mobile 0.22 "Yaz Sezonu" güncellemesini sunucularda aktif hale getirdi. Çeşitli geliştirmelerin yapıldığı güncelleme ile oyunseverler heyecanlı görevler ve ödüllerin keyfine doyacak. İşte detaylar!

Türkiye'nin en çok sevilen MMOFPS yerli oyunu ZULA'da rekabet durdurak bilmiyor. Zula mobil versiyonuna özel 0.22 "Yaz Sezonu" güncellemesini sunucularında yayınlandı.

Yeni 0.22 güncelleme ELO formülünde iyileştirmeler sunarken, ayrıca tüm metin sisteminin yeniden düzenlenmesini sağlıyor. Oyunseverleri, oldukça mutlu edecek içeriklere sahip 0.22 "Yaz Sezonu" güncellemesi, farklı görev ve ödülleri Zula oyuncularıyla buluşturuyor.

ZULA MOBILE 0.22 YAZ SEZONU GÜNCELLEMESİ

YENİ ZULA PASS: YAZ SEZONU

Zula Mobile'a yazı getirdik! Yeni sezon efsane Köpek Balığı eklentileri ve etkinliklerle Zula Mobile'da. Üstelik yoğun talep üzerine artık 100 aşama! Zula Pass'te birbirinden eşsiz ödüllere görevleri tamamlayarak ulaşabilirsin.

Yeni sezonla ilgili detaylar yeni duyurumuzda olacak.

HİLELER İÇİN ÖNLEMLER

Hepimizin bildiği gibi hileler ve hileciler popüler oyunların başlıca problemleri arasında. 0.22 güncellememiz ile çok çalıştık ve hilelerin olabildiğince önüne geçecek geliştirmeler yaptık.

Bundan önce bize ilettiğiniz raporları günlük inceleyip yasaklama işlemlerini de günlük yapıyorduk, hile konusunu özenle takip edeceğimizden emin olabilirsiniz.

METİN SİSTEMİNDE YENİDEN DÜZENLEME

0.22 güncellememiz ile eski metin sistemini TextMeshPro sistemi ile değiştirdik. Değişikliğin başlıca sebeplerinden birisi önceki sistemin bazı ileri seviye gereksinimleri karşılamamasıydı. TextMeshPro ise metin biçimlendirme konusunda gelişmiş kontrol sağlarken, metin şekillendirme ve doku oluşturma konusunda da rahatlık sağlayacak.

Oyunumuzda görebildiğiniz tüm metinler TextMeshPro ile yenilendiği için bunu büyük bir değişiklik olarak kabul edebiliriz. Biz testlerimizi tamamladık fakat bu konuyla ilgili bir hata görürseniz destek ekibimizle paylaşabilirsiniz.

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