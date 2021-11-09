Zula Little Caesars Cup 2021 Turnuvası kayıtları başladı!

Zula Little Caesars Cup 2021 Turnuvası'nda karşı en iyiler karşıya geliyor. Ödül havuzunun 10.000 TL ve 500.000 Zula Altın'ından oluştuğu; canlı yayınlarda tam tamına 1.000.000 ZA sizleri bekliyor!

Zula Little Caesars Cup 2021 Turnuvası'na Nasıl Kayıt Olurum?

Little Caesars Cup 2021 Turnuvasına BURAYA TIKLAYARAK kayıt olabilirsiniz. Formda istenen bilgileri girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Zula Little Caesars Cup 2021 Turnuvası Nedir?

Little Caesars Cup 2021 Turnuvası, 13-14 Kasım tarihleri arasındaki bütün Zula oyuncularının takımlarını kurup kayıt oldukları, toplamda 10.000 TL ödül havuzu için mücadele ettiği bir turnuvadır. Turnuvada takımlar tekli eleme usulüne göre BO3 olarak birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Yarı final ve final maçları Zula Oyun Espor kanallarından canlı yayını yapılacak.

Turnuva Takvimi

Başvurular: 9-12 Kasım 2021

Turnuva Başlama Tarihi: 13 Kasım 2021 19.00

Ödül Havuzu

Little Caesars Cup 2021 Turnuvası'nda ödül havuzu aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:

1.Takım: 5.000 TL

2.Takım: 3.000 TL

3.Takım: 2.000 TL

4.Takım: 500.000 Zula Altını

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