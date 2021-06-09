Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor

Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

5 bin liralık ödül havuzu ile birlikte turnuva 21: 00'da başlıyor.

, efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva toplamda 5 bin lira para ödülü ve çeşitli oyun içi ödülleri ile birlikte 9 Haziran Çarşamba günü saat 21: 00'da başlıyor.

Yerli MMOFPS oyununun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre turnuvada rakiplerini mağlup ederek başarıya ulaşan ilk üç takım 5 bin liralık ödül havuzundan paylarını alacakken, turnuvada maçlarını tamamlayan oyuncular Bereket Kasası kazanacaklar.

Saat 21: 00'da başlayacak olan efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuvanın saat 01: 00'da sona ermesi bekleniyor. tıklayarak Zula'nın web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Her oyuncunun kazanabileceği Bereket Kasası oyuncular ile Ramazan ayına özel olarak buluşmuştu.

İlginizi Çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:42:23. #1.14#

title