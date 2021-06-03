Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sihirli Annem'deki Suzan karakteriyle ismini duyuran ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Zuhal Topal, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Zuhal Topal kimdir? Zuhal Topal kaç yaşında, aslen nerelidir?

Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu sahibi Zuhal Topal, FOX'da yayımlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek yarışmasını sunmaktadır. İşte Zuhal Topal'ın biyografisi ve hayatı.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 yılında, İstanbul'da doğan Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

2003 yılında Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur. Şimdilerde ise 27 Ağustos 2018 tarihinde FOX'da yayımlanmaya başlayan Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek yarışmasını sunmaktadır.

FİLMOGRAFİ

2011 Avrupa Avrupa Nermin (TRT 1)

2011 Geniş Aile Şukufe (71.Bölüm) (Star TV)

2009 Geniş Aile Şukufe (Kanal D)

2009 PapatyamKonuk Oyuncu (Star TV)

2008 Komedi Türk Kendisi (FOX)

2006 Kaybolan Yıllar Yonca (Star Tv)

2006 Tutkunum Sana Suna (Show Tv)

2006 Selena Fitnat (Atv)

2006 Arka SokaklarKonuk Oyuncu (Kanal D)

2006 Tarık ve Diğerleri Kehribar (Samanyolu Tv)

2005 Haylaz Babam(TGRT)

2005 El Bebek Gül Bebek Teyze (TGRT)

2004 Avrupa YakasıKonuk Oyuncu (Atv)

2003-2006 Sihirli Annem Suzan (Kanal D)

2002 Ev Hali Mine (Show Tv)

2002 Lahmacun ve Pizza(Show Tv)

2002 Reyting Hamdi(Atv)

2000 Çekirdek Aile(Kanal D)

2000 Kurşun Kalem(TRT-1)

2000 Zehirli Çiçek(Show TV)

2000 Dadı Hostes (Atv)

1999 Sevda Kondu İlknur (Kanal 6)

1997 Ruhsar(Kanal D)

1996 Gurbetçiler(Atv)

1996 Yazlıkçılar(Star Tv)

1997 Kara Melek(Star Tv)

1995 Çiçek Taksi(Atv)

1995 Palavra Aşklar(Show Tv)

Filmler

2002 Suluboya Zuhal

2010 Deli Deli Olma Figan

2004 Yol Palas Cinayeti Sacide

2009 Kirpi (film) Nergis

Programları

(2018-günümüz) Zuhal Topal'la Sofrada (FOX)

2015 Zuhal Topal'la (FOX)

2014 Cümbür Cemaat (Kanal D)

(2012) Hayata Dair Zuhal Topal (TRT-1)

2011 Zuhal Topal 4/4'lük Kadın (Beyaz TV)

2009 - 2011 Zuhal Topal'la İzdivaç (Star TV)

2004 Hokus Pokus (Atv)

2002 Film Gibi (Show TV) Sinan Çetin'in asistanı olarak

Yarışmalar

2007 Şarkı Söylemek Lazım (Show TV)

2012 Kazanmak İçin 1 Dakika (Kanal D)