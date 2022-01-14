Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99'uncu yılında İzmir'de, anıt mezarı başında anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923'te hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk konulması ile başlayan törende Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, Zübeyde Hanım'ı saygıyla andığını belirtip, "Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlık ve vatan sevgisi ile yoğrulmuş bir evlat yetiştirip, bizlere armağan eden Zübeyde Hanım'ın evlat yetiştirme konusunda gösterdiği çaba örnektir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öyle bir anne düşünün ki yetiştirdiği çocuk bir ulusun kaderini yeniden yazsın. Vefatının 99'uncu yılında Zübeyde Hanım'ı saygı ve sevgiyle anıyorum" ifadelerini kullandı.