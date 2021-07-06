Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak
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Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak

İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin - Haberler | Güncel

- Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyor Gölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi bünyesinde sanat merkezi açılışına ev sahipliği yaptı.

- Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyor

Gölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi bünyesinde sanat merkezi açılışına ev sahipliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu "EKOKÖY" ana temalı Mimari Proje Sergisi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde açıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğini yaptığı açılışa; Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin katıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Gölbaşı'nın Ankara'nın incisi olduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek "2 doğal gölü olan, mükemmel bir yapı ve doğaya sahip olan bir ilçeyiz. Ankara'nın nefes aldığı bir yerde yaşıyoruz. Bunun değerini ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. 4 aylık bir çalışma yapıldı. Hayal ettiklerimizi gerçekleştirdiniz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhuriyet Köy Projesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Şimşek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında hayal edip planladığı ve hayata geçiremediği bir proje var. Cumhuriyet köy projesidir. Bu projeyi çok yakında hayata geçireceğiz inşallah" dedi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise sergiye destek veren Şimşek'e teşekkür ederek, "Burada sergilenen ürünler, fikir ve emek sahibi olan geleceğin mimarları gençlerimizin çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını sağlayacak bir ön adımdır. Prof. Dr. Figen Beyhan başta olmak üzere Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Sare Sahil'e ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin

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Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 'Ekoköy' temalı sergiyi sanatseverler ile buluşturuyorGölbaşı'nda sanat artık bir başka olacak - Haberler
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