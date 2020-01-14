Zorlu PSM Gişesinde Kaan Sekban Sürprizi!
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Zorlu PSM Gişesinde Kaan Sekban Sürprizi!

İki yılı aşkın süredir kapalı gişe stand up gösterileriyle seyiriciden büyük bir ilgi gören komedyen Kaan Sekban 15 Ocak Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arası Zorlu PSM gişesinde olacak.

14.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:51
Zorlu PSM Gişesinde Kaan Sekban Sürprizi!

Bu saatler aralığında gişeye bilet satın almaya gelecek olan seyirciler; Kaan Sekban'ın iile rol aldığı ve 20 Ocak'ta gerçekleşecek "Son Beş Yıl Müzikali" ile 22 Ocak'ta gerçekleşecek stand up gösterisinin biletlerini kendisinden satın alacak.

İzleyicileriyle kurduğu sıcak iletişimi bir adım öteye taşıyan Kaan Sekban; dört saat boyunca bilet almak isteyen izleyicilerin sorularını da cevaplayacak.

Kaynak: Bültenler
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