Zorlu PSM Gişesinde Kaan Sekban Sürprizi!

14.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:51

Bu saatler aralığında gişeye bilet satın almaya gelecek olan seyirciler; Kaan Sekban'ın Pelin Akil iile rol aldığı ve 20 Ocak'ta gerçekleşecek "Son Beş Yıl Müzikali" ile 22 Ocak'ta gerçekleşecek stand up gösterisinin biletlerini kendisinden satın alacak.

İzleyicileriyle kurduğu sıcak iletişimi bir adım öteye taşıyan Kaan Sekban; dört saat boyunca bilet almak isteyen izleyicilerin sorularını da cevaplayacak.

Kaynak: Bültenler