Zorlu PSM 'den PSM'yle kal instagram konserleri'nin ilki Her zaman konserler, müzikaller, tiyatrolar ve etkinlikleriyle sanatseverleri buluşturan ve kültür-sanatın merkezinde olan Zorlu PSM, bu kez de Instagram sayfasında gerçekleştirdiği canlı konserlerle bizi evlerimizde müzikle buluşturmaya devam ediyor.

"PSM'yle Kal" sloganıyla yola çıkan konserlerin ilki ise elektronik müziği canlı enstrümanlarla sahneye taşıyan ve 2015 yılında Zorlu PSM'de müzikseverlereilk sahne üstü konser deneyimini de yaşatan Bedük'le gerçekleşti! Yeni albümünden şarkıları ilk defa bu canlı konserde paylaşan Bedük'e hayranları tam puan verdi. Elektronik müziğin Türkiye'den çıkan en iyi temsilcilerinden olan Bedük, şimdilerde kariyerine Londra'dan devam ediyor ve canlı yayını da Londra'dan gerçekleştirdi. Konserlerin devamı, sürpriz isimlerle çok yakında Zorlu PSM Instagram sayfasında olacak. #EvdeKal, #PSMyleKal! Kaynak: Bültenler