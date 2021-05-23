Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi toprağa verildi
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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi toprağa verildi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu, Denizli'nin Babadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu, Denizli'nin Babadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede dün akşam 101 yaşında yaşamını yitiren Saide Zorlu'nun cenazesi, hastaneden alınarak, Babadağ ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasından sonra Babadağ Mezarlığı'na götürülen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene Zorlu ailesinin yanı sıra Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Babadağ Kaymakam Vekili Adem Karataş, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şeref Arpacı ile vatandaşlar katıldı.

Ahmet Nazif Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem annem hem bebeğimdi hem çocuğumdu. Haftada iki gün onu ziyaret ediyordum. Çok duyguluyum. Yanımda öldü. Mekanı cennet olsun. Babama uğurladım onu." dedi.

Taziyeleri kabul eden Zorlu, "Kovid günlerinde bizi yalnız bırakmadınız. Çok dostlarım vardı, Türkiye'nin her yerinden gelmek istediler ama maalesef bu Kovid dolayısıyla aile olarak katılalım dedik. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Saide Zorlu'nun eşi, Zorlu Holding'in kurucusu Hacı Mehmet Zorlu da 2005'te hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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