Zoom uygulaması nasıl indirilir? Zoom EBA nasıl kullanılır? Zoom uygulaması nasıl Türkçe'ye çevrilir?
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Zoom uygulaması nasıl indirilir? Zoom EBA nasıl kullanılır? Zoom uygulaması nasıl Türkçe'ye çevrilir?

28.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:05
Zoom uygulaması nasıl indirilir? Zoom EBA nasıl kullanılır? Zoom uygulaması nasıl Türkçe'ye çevrilir?

Zoom uygulaması indir! Uzaktan eğitimin bir süre daha devam etmesi ile Zoom uygulamasının öğrenciler ve öğretmenler arasında kullanımı daha yaygın hale geldi. Zoom uygulaması ile canlı ders takibi yapmak isteyen öğrenciler için Zoom nasıl kurulur? İşte, ayrıntılar...

Zoom, öğretmenler ve öğrenciler tarafından uzaktan eğitim için sıklıkla kullanılıyor. Ücretsiz olarak indirilen Zoom ile toplu uzaktan eğitim yapmak mümkün hale geliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde güncellenene uygulama ile EBA canlı ders takibi yapılabiliyor.

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden rahatlıkla kullanılabilen Zoom uygulamasını telefona indirmek için Google Play Store veya Apple Store uygulaması kullanılabilir. Uygulama ücretsiz kullanılabiliyorken daha genş etkinliklerde ücret ödenmesi gerekiyor.

PLAY STORE ZOOM UYGULAMASI İNDİR...

APP STORE ZOOM UYGULAMASI İNDİR...

ZOOM EBA NASIL KULLANILIR?

Öğrenci, veli veya öğretmenler, Zoom uygulamasını bilgisayara indirdikten sonra ana menüde bulunan ifadeler alanından ''Online ders yapmak için tıkla, Yen, bir online derse katılma, Ders planlama'' gibi seçeneklerle uzaktan eğitme katılabilir. ''New Meeting'' seçeneği aracılığı ile de öğretmenler yeni online dersi başlatabilir. Yeni derse katılmak isteyen öğrenciler de ''Join'' seçeneği ile katılım sağlayabilir.

ZOOM UYGULAMASI NASIL TÜRKÇEYE ÇEVRİLİR?

Zoom'a bilgisayaradan giriş yaptıktan sonra, sağ alt köşede yer alan simgeden Zoom simgesi tercih edilir. Açılan menüde bulunan Switch Languages üzerine gelinir ve menüden istenilen dil seçilir. Zoom otomatik olarak seçilen dili uygulayacaktır. Zoom uygulamasında Türkçe dil seçeneği olmadığından dili Türkçeye çevirmek mümkün değildir.

ZOOM NEDİR?

21 Nian 2011 tarihinde kurulan ve California'da bulunan Amerikan iletişim teknolojisi şirketi olan Zoom, görüntülü telefon ve çevrimiçi sohbet hizmetleri sağlar ve telekonferans, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal ilişkiler için kullanılır.

2020'nin başlarından itibaren, Zoom'un yazılımı, COVID-19 pandemisi sebebiyle alınan karantina önlemlerinin ardından kullanımı ivmelenerek yükseldi. Zoom'un işgücünün büyük bir kısmım Çin'de bulunuyor.

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