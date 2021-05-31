Zonguldak yeşile döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak yeşile döndü

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | Sağlık

Zonguldak yeşile döndü Zonguldak'ta 17 günlük tam kapanma yasağının ardından normalleşme sürecine girilmesiyle vaka artışlarında büyük düşüş yaşandı.

Zonguldak yeşile döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 17 günlük tam kapanma yasağının ardından normalleşme sürecine girilmesiyle vaka artışlarında büyük düşüş yaşandı. Vaka sayılarındaki düşüş Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

En çok vaka artışı görülen iller arasında yer alan Zonguldak'ta alınan tedbirler ve tam kapanma süreci sonrası vaka sayılarında büyük oranda düşüş yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçen Hayat Eve Sığar risk haritasına göre kentteki tabloda yarı yarıya renk değiştirerek yeşile döndü. Vakaların düşüşe geçmesinin ardından vatandaşlarda büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan risk haritasında sadece Terakki Mahallesi Soğuksu semti ve Karaelmas Mahallesi'nde yüksek riskli olarak görüldü. Vaka artışının düşüşünün devam etmesi bekleniyor. Sosyal mesafe ve hijyen konularına vatandaşların özen göstermesini isteyen Özcan Çiçek, "Vaka sayılarımız düşüyor. Tüm milletimize vatandaşlarımıza, sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz. Sosyal mesafe korunduğu zaman da her yer açılabilir. Tedbiri, hijyeni elden bırakmamak lazım. Kurallara uyalım. Bu sefer pandemiden de normalleşmeye adım atmış olabiliriz" dedi.

Vaka sayıları düşse bile tedbirlerin sürdürülmesini isteyen Hasan Demir, "Vaka sayıları düşüyor. Mutluyuz. Çok seviniyoruz ama vakaların düşmesiyle 81 ilde AVM'ler, kıraathaneler açılacak. Bu yine bizim risk altında olduğumuzu gösteriyor. Ben tedbirlerin sürdürülmesini istiyorum" diye konuştu.

Zonguldak yeşile döndü
Zonguldak yeşile döndü
Zonguldak yeşile döndü
Zonguldak yeşile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Beren Saat Burak Sergen Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak yeşile döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 16:49:15. #1.13#

title