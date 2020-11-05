Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti
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Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

05.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:12
Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Velioğlu, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Tutulmaz'a bilgi verdi.

Vali Tutulmaz da Velioğlu'na nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar dileyerek, "AA köklü bir ajanstır. Yıllardan bu yana kendini kanıtlamış ve doğru haberi doğru zamanda halkımıza ulaştırma kazanımını devam ettirerek bugüne kadar gelmiş bir ajansımızdır." dedi.

Ziyaret sonunda Velioğlu, Vali Tutulmaz'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim ederek yayımlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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