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Mehmet Günaydın, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

26.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:12
Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, sağlığı yerinde olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ekiplerin aralıksız kan bağışı toplamaya devam ettiğini anlatan Günaydın, "Kan bağış sayılarında düşüş var ama hastanelerde kana olan ihtiyaç devam ediyor. Kendini sağlıklı hisseden duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." diye konuştu

Almanya Ormanlılar Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı sağlandı.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Almanya'da bulunan derneğin beldeye imkanlar doğrultusunda eğitimden sağlığa pek çok konuda maddi ve manevi destek sağladığını söyledi.

Akay, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında durabilmek için beldede tespit edilen 114 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımlarının teslim edilmeye başlandığını ifade etti.

Gönüllü kadınlardan maske üretimi

Ereğli Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten halk evlerinde yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başlandı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, halk evlerinde eğitim gören kursiyerlerin gönüllü olarak maske dikimine başlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, maske üretim atölyesinde kursiyerlerin gönüllülük esasına göre çalıştığını belirterek, "Kaymakamlıktan gerekli izinleri alarak maske üretimine başladık. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ninelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz askerlerimizin çarıklarını, elbiselerini dikmişler. Şimdi de gönüllü kardeşlerimiz aynı duyguyla çalışıyorlar. Çalışırken kullanılacak özel ekipman ve giysileri sağladık. Özel kıyafetler, maske ve dezenfektanlar kullanıyorlar. Odayı da önceden steril hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Üretimi gerçekleştirilen maskelerin ilçe halkına ücretsiz dağıtılacağını vurgulayan Posbıyık, şunları kaydetti:

"3 odada üretime başladık. Gerekirse dikiş makineleri takviye edeceğiz. Her paketin içine dört maske konulacak. Evleri dolaşarak halkımıza ulaştıracağız. Hastaneye giderken, dışarıya çıkarken, ihtiyaçları olması durumunda kullanmalarını sağlayacağız. Ereğli'de maskesiz kimse kalmayacak. Bütün amacımız bu. Gerekirse üretimimizi çoğaltacağız. Gerekirse yeni makineler alıp çadırlarda bile üretime hazırız."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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