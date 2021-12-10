Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4) - Haberler
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Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

HASTANEDEKİ PATLAMANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hemşire ve bir temizlik görevlisinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ZONGULDAK (DHA) - HASTANEDEKİ PATLAMANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hemşire ve bir temizlik görevlisinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

ZBEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen patlamada, hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı yaralandı.

Oksijen tüpü patlaması olarak açıklanan olayın görüntülerinde hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisinin tezgahta henüz bilinmeyen bir maddeyle ilgilendikleri görülüyor. Ardından bir anda parlayan alev topu, Türk ve Yapıcı'ya sıçrayarak alevler içinde bırakıyor. Hastanedeki patlamada yaralananlardan hemşire Gizem Elif Türk, doktorların yaptığı ilk müdahaleden sonra yanık ünitesi bulunan Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,


Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

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 Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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