Zonguldak'taki hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (4)

ZONGULDAK (DHA) - HASTANEDEKİ PATLAMANIN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hemşire ve bir temizlik görevlisinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,