Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi

08.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:27
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta vaka sayılarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız" dedi.

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta vaka sayılarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Vaka sayısı olarak Türkiye ortalamasının altındayız" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yanı sıra kurum ve daire müdürleriyle, Bahçelievler Mahallesi'nde koronavirüs salgınına yönelik denetime katıldı. Vali Tutulmaz, iş yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda da uyarıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, vaka sayılarının kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Vaka sayıları olarak Türkiye ortalamasının altındayız. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM'Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak olarak süreci en ağır şekilde yaşadıklarını, ancak şu an vaka ve can kaybı sayısının Türkiye ortalamasının altına indiğini söyledi. Vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirten Alan, "İlk günden bugüne çok iyi aşama katettik. İnsanlarımız maske ve diğer kurallara uyuyorlar. Hiçbir virüs, hiçbir mikrop bizim alacağımız önlemlerden daha güçlü olamaz. Zonguldak'ın her tarafında denetimleri sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan görevli arkadaşlara yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Eğer tedbiri elden bırakırsak daha önce yaşadığımız acı tecrübeler var. Onları düşünmek dahi istemiyoruz. Tedbiri elden bırakmayalım. Kendimizi korumaya devam edelim" diye konuştu.

Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi
Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Roland Garros Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Türk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta vaka sayıları, Türkiye ortalamasının altına indi - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 13:37:36. #1.15#
title