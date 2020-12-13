Zonguldak'ta "terrier" cinsi köpek besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak'ta "terrier" cinsi köpek besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı

13.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:11
Zonguldak'ta

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "terrier" besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "terrier" besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ilçede ikamet eden N.A'nın adresinde tehlikeli köpek beslendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Söz konusu adreste yapılan incelemede, 3'ü yavru 4 "terrier" cinsi köpeğin F.A'ya ait olduğu belirlendi.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 köpek, Ereğli Belediye Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Köpeklerin sahibi F.A'ya, 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

İlgili Haberler

Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Fatih'te kahvehanede kısıtlama saatlerinde okey oynayan 38 kişiye 120 bin lira ceza
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Zonguldak'ta boyu küçük hamsi avlayan 4 tekneye 200 bin lira ceza
Polis pitbull cinsi köpekleri topladı
Polis pitbull cinsi köpekleri topladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Gülben Ergen Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Samatta Çağdaş Atan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta "terrier" cinsi köpek besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:12:44. #1.14#
title