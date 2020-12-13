Zonguldak'ta "terrier" cinsi köpek besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "terrier" besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "terrier" besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ilçede ikamet eden N.A'nın adresinde tehlikeli köpek beslendiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Söz konusu adreste yapılan incelemede, 3'ü yavru 4 "terrier" cinsi köpeğin F.A'ya ait olduğu belirlendi.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 köpek, Ereğli Belediye Başkanlığı Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

Köpeklerin sahibi F.A'ya, 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı