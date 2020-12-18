Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi
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Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi

18.12.2020 20:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:25
Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Afet Müdahale Planı kapsamında eş zamanlı habersiz masabaşı tatbikat gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Afet Müdahale Planı kapsamında eş zamanlı habersiz masabaşı tatbikat gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Zonguldak Afet Müdahale Planına kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda habersiz masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Mustafa TUTULMAZ, Vali Yardımcısı Turgut SUBAŞI, Mehmet TÜRK ve TAMP Zonguldak Afet Müdahale Planı İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı.

Masabaşı tatbikatında; yapılan çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi. Sunumda ilin depremselliği, ilin heyelan duyarlılık analizi, toplanma alanları, afet lojistik depoları ve Türkiye Afet Müdahale Planı ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca TAMP çerçevesinde ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile değerlendirme yapıldı.

AFAD Müdürü Ahmet Güngör; TAMP Planı kapsamında ana ve destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarla afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında koordinasyon kurulu üyelerine bilgiler aktardı. Elazığ ve İzmir depremindeki deneyimlerini anlatıp, afete müdahalede gösterilen örnek çalışmalar ve aksayan yönler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan hizmet grubu temsilcileri ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşların Zonguldak Afet Müdahale Planı ile ilgili görüşleri alınarak toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi
Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi
Zonguldak'ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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