Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
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Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu

29.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:25
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu

Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girmeye çalıştı.

Zonguldak'ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak'ta yağış başladı. Başlayan yağış sonrası kentin bir çok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskeyle çıkan vatandaşlar, yağmurdan kaçarken maskeleri çıkarttı.

Zaman zaman şimşeklerin etkili olduğu Zonguldak'ta ani su baskınları ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte hortum meydana geldi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu
Zonguldak'ta şiddetli yağmur etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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