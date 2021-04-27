Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sahte 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 13 adet sahte 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "sahte para" ile ilgili yapılan çalışmalarda il merkezinde bir şahsın üzerinde 13 adet sahte 50 TL ele geçirildi. Şüpheli Y.D. (33) hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Bir gecede 71 bin 562 lira para cezasına çarptırıldılar
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Adnan Menderes Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Burak Sergen Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta sahte para ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:13:50. #1.15#

title