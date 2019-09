Zonguldak'ta polisten 'toka' denetimi

24.09.2019 15:43



EMNİYET KEMERİ İKAZINI SUSTURMAK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU, ÖLDÜ

Zonguldak'ta, ağaçlık alana yuvarlanan aracın ön camından fırlayarak ölen Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için internette 15 liraya satılan kemer bölgesine 'toka' olarak bilinen 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi. Pazar günü meydana gelen kazada, Mehmet Akdeniz yönetimindeki 67 EY 696 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 40 metreden ormanlık alana uçmuş, takla atan araçtan fırlayarak başını ağaca çarpan Mehmet Akdeniz, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Akdeniz'in aracında, emniyet kemeri ikazını durdurmak için susturucu kullandığı belirlenmişti.

Merkeze bağlı Saraycık köyünde, geçen pazar meydana gelen kazada Mehmet Akdeniz, ağaçlık alana yuvarlanan aracının ön camından fırlayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın yaptığı incelemede, Mehmet Akdeniz'in emniyet kemeri ikaz sistemini devreden çıkarmak için kemer bölgesinde 'ikaz susturucu' taktığı ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, internette 15 liraya satılan ve halk dilinde 'toka' denilen ikaz susturucularla ilgili kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. İki saat süren denetimde araçlarda ikaz susturucu tespit edilemedi, ancak emniyet kemeri takmayan sürücülere 108'er lira para cezası uygulandı.

6 AYDA 2 BİN 800 SÜRÜCÜYE CEZA

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli komiser Mehmet Çeltelçik, kent merkezinde son 6 ayda 18 bin aracın emniyet kemeri yönünden denetlendiğini ve 2 bin 800 sürücüye ceza kesildiğini söyledi. Drone ve kamera sistemleriyle de sürücülerin denetlendiğine vurgu yapan komiser Çeltelçik, şöyle dedi:

"Emniyet kemeri denetimlerini aralıksız devam ediyoruz. Bu ikaz susturucularına da zaman zaman rastlıyoruz. Bunlar sokaklarda 5 liraya, 10 liraya kadar satılan, sürücülerin de çok kolay ulaşabileceği metaryaller oldu artık. Geçtiğimiz günlerde aracında bu aparat takılı olan bir sürücü ne yazık ki hayatını kaybetti. Aracında bundan tespit edildi. Emniyet kemeri takma hayat kurtarıyor. Sürücülere ceza yazmak amacımız değil. Amacımız sürücülerin emniyet kemerlerini tıklamaları konusunda bilinçlenmesi. Onları bu konuda sözlü olarak bilgilendiriyoruz."

SÜRÜCÜLER POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Denetimde emniyet kemeri kontrolü yapılan Ümit Gedik ise, "Emniyet kemeri her zaman kullanılmalı. Polislerimiz önemli bir denetim yapıyorlar. Bu emniyet sistemini susturmak için kullanılan aparat doğru değil. Her zaman emniyet kemeri takmak daha güvenli. Bu tür aparatlara sürücülerin ilgi göstermemesi gerekiyor" diye konuştu.

