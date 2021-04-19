Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağıkayalıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda motorlu testereyle kesim yapan Hayrullah Lüleci (52), kestiği ağacın altında kaldı.

Durumu fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lüleci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Lüleci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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