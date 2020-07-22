Zonguldak'ta kaza 2 yaralı
Zonguldak'ta kaza 2 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
22.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:03
Zonguldak'ta kaza 2 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Şaban Özsoy (36) yönetimindeki 67 TU 891 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Nilgün Özcan'a (45) çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şaban Özsoy ile Nilgün Özcan'a, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA