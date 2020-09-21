Zonguldak'ta kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı
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Zonguldak'ta kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düşerek kayalıklara sıkışan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ta kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı
21.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:50

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düşerek kayalıklara sıkışan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sitesi mevkisinde Ergin Ç, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Yanındaki arkadaşının haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayalıklara sıkışan Ergin Ç, AFAD ekiplerince düştüğü yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Ergin Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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