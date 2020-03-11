Zonguldak'ta "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı
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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Zonguldak'ta "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayın ortaklaşa düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı.

11.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:56
Zonguldak'ta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Kızılayın ortaklaşa düzenlediği "Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyası başladı.

Vali Erdoğan Bektaş, üniversitenin Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın milletin hoşgörüsünü, cömertliğini ve yardımseverliğini temsil ettiğini söyledi.

Millet olarak insanlığa katacak güzellikleri barındırdıklarını anlatan Bektaş, "Bazı ülkelerin ve milletlerin adı anıldığında aklımıza güzel çağrışımlar gelmez. Ülkemizin ve milletimizin imajı öyle değil. Dünyanın neresine giderseniz gidin, milletimizin farklı bir algısı, imajı var. Biz o imajın, o algının torunlarıyız, temsilcisiyiz ve onu daha iyi yerlere taşımak gibi bir görevimiz var." diye konuştu.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç de Türk Kızılayın, güvenli kan temini programını her geçen gün yükselen bir ivmeyle sürdürdüğünü belirtti.

Ergenç, 2005'te hayata geçirilen projenin başlangıcıyla bugüne bakıldığında, ülkenin kan ihtiyacını karşılama oranının yüzde 20'lerden yüzde 85'in üzerine çıktığını dile getirdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise Türk Kızılaya en fazla kan bağışı yapan kurumlar arasında olmaktan mutluluk duyduklarını, kan vermeyi süreklilik haline getirmenin önemli olduğunu vurguladı.

"İnsanların hayatına dokunabilmek bizi mutlu ediyor"

Bağışçılardan Semiha Yılmaz, elinden geldiğince kan vererek insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Türk Kızılay gönüllüsü Feyza Ay da insanların hayatlarına dokunabilmenin kendilerini mutlu ettiğini, çok güzel bir iş başardıklarını ve başarılı neticeler aldıkça enerjilerinin arttığını belirtti.

Gönüllülerden Orhan Bozkurt ise kanın insani bir ihtiyaç olduğunu ve her an gerekebileceğini, bu nedenle insanları bağış yapmaya teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Bektaş ve beraberindekiler, Türk Kızılayın çalışmalarına ilişkin resim sergisini gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kampanya, yarın sona erecek.

"Kampüsün Kanında Hayat Var" kampanyasında, 2012'de 705, 2013'de bin 264, 2014'te bin 453, 2015'te bin 915, 2016'da bin 627, 2017'de bin 868, 2018'de bin 600 ve 2019'da 2 bin 23 ünite kan toplanmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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