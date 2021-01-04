Zonguldak'ta kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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Zonguldak'ta kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

04.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:50
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, Z.Ç'yi (40) kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda define aramada kullanılan şüpheliye ait dedektör, el feneri, kazma, kürek ve kameraya el koyuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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