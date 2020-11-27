Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
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Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

27.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:35

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi Zonguldak'ta salgın haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte denetimler sıklaştı.

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta salgın haritasının kırmızıya dönmesiyle birlikte denetimler sıklaştı. Jandarma helikopteriyle havadan ve ekiplerin karadan desteği ile kural ihlali yapan sürücüler böyle tespit edildi.

Zonguldak'ta jandarma helikopteri ile havadan ve karadan eş zamanlı trafik denetimi düzenlendi. Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen anonslarla karadaki ekiplere bildirildi. Anlık müdahale ile ihlal yapan araçlar durdurularak cezai işlem uygulandı.

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İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda denetimler hem havadan hem de karadan sıklaştırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanan jandarma helikopteri ile Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem de karadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kanuni Sondaj Gemisi'nin de demirlediği Filyos Limanı ile tarihi Filyos Kalesi üzerinden de ilerleyen jandarma helikopteri; bölgedeki denetimlere havadan katkı sağladı.

Oluşturulan 8 kontrol noktasında 8 jandarma trafik timi, 8 asayiş timi, 4 mobil plaka tanıma sistemi aracıyla kural ihlali yapan 33 araç tespit edildi. Bu araçlardan 7'si ise trafikten men edildi. Yaklaşık 2 saat havada kalan Sikorsky S-70 tipi jandarma helikopteri Karaman, Bakacakkadı, Devrek, Gökçebey, Filyos ve Saltukova bölgelerinde oluşturulan noktalardaki denetimleri havadan takip etti.

Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi
Zonguldak'ta ihlal yapan sürücüler jandarma helikopteriyle havadan böyle tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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