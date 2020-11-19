Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı

19.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:31

Zonguldak'ta 35 yaşındaki kadın, komşuları ile tartışma yaşamasının ardından önce binanın önünü ateşe verdi sonra da elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı.

Sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde iddialara göre 35 yaşındaki Sevilay K. isimli kadın bir süre önce ikamet ettiği apartmandaki komşuları ile tartışma yaşadı. Tartışmaların devam etmesi üzerine Sevilay K. isimli kadın, ilk önce apartmanın önünde ateş yaktı. İtfaiyenin küçük çaptaki yangını söndürmesinin ardından bu kez de eline bıçak alarak apartmanın girişindeki işyerine girdi.

EKİPLER SAKİNLEŞTİRDİ

Burada polis ekiplerine direnen Sevilay K. ekiplerin ikna çabası sürerken yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi. Psikolog ve müzakereci olay yerine çağrılarak kadınla görüştürüldü. Ekiplerin görüşerek sakinleştirdiği kadın; müzakereci ile uzun süre görüşme yaptı. İş yerinin boşaltılmasının ardından acil sağlık ekiplerine ait ambulans da iş yerinin önüne yanaştırıldı.

Uzun süre elinden bıçağı bırakmayan Sevilay K. ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MEHMET: Bırakın kessin yav
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEMET33: PERRAN KUTMANIN FİLMİ ZANNETTİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Fatih Artman Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:42:36. #1.15#
title