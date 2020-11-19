Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı

Zonguldak'ta 35 yaşındaki kadın, komşuları ile tartışma yaşamasının ardından önce binanın önünü ateşe verdi sonra da elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı.

Sabah saatlerinde Kadırga Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde iddialara göre 35 yaşındaki Sevilay K. isimli kadın bir süre önce ikamet ettiği apartmandaki komşuları ile tartışma yaşadı. Tartışmaların devam etmesi üzerine Sevilay K. isimli kadın, ilk önce apartmanın önünde ateş yaktı. İtfaiyenin küçük çaptaki yangını söndürmesinin ardından bu kez de eline bıçak alarak apartmanın girişindeki işyerine girdi.

EKİPLER SAKİNLEŞTİRDİ

Burada polis ekiplerine direnen Sevilay K. ekiplerin ikna çabası sürerken yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi. Psikolog ve müzakereci olay yerine çağrılarak kadınla görüştürüldü. Ekiplerin görüşerek sakinleştirdiği kadın; müzakereci ile uzun süre görüşme yaptı. İş yerinin boşaltılmasının ardından acil sağlık ekiplerine ait ambulans da iş yerinin önüne yanaştırıldı.

Uzun süre elinden bıçağı bırakmayan Sevilay K. ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. Ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı