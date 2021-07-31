ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor

ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler tarafından 3 yılda yaklaşık 14 ton atık kitap ve kullanılmış defterlerden oluşan geri dönüşüm malzemesi toplandı.

Zonguldak'ta çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllüler tarafından 3 yılda yaklaşık 14 ton atık kitap ve kullanılmış defterlerden oluşan geri dönüşüm malzemesi toplandı.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk'ün öncülüğünde başlatılan çalışmada gönüllülerce, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarından kitap ve kullanılmış defterler toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Bu yıl da toplanan yaklaşık 3,5 ton malzeme, Zonguldak Merkez Dumlupınar İlkokuluna teslim edildi. Toplanan malzemelerin okul aile birliğince geri dönüşüm firmasına satılmasıyla okula gelir sağlanması amaçlanıyor.

Ferit Arslantürk, gazetecilere, hedeflerinin çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çalışmayı 3 yıldır sürdürdüklerini anlatan Arslantürk, "Bu sene bizim için şu açıdan değerli. Ülkemizde son günlerde çeşitli yerlerde yangınlar çıktı. Birçok noktada milyonlarca hektar ağaç yandı. Topladığımız kitapları okul aile birliğine teslim ediyoruz. Satışına muhtarlık olarak karışmıyoruz, değerlendirmesini onlar yapıyorlar." diye konuştu.

ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Demet Akalın Prens William
Spor Mete Gazoz Ecem Güzel Metin Oktay Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZONGULDAK - Gönüllüler geri dönüşüme katkıda bulunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:42:04. #1.15#

title