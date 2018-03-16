Zonguldak'ta Ev Yangını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Hatip Caddesi'nde Havva Köse'ye ait 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanda yoğun dumandan dolayı mahsur kalan biri yatalak hasta olmak üzere 3 kadını itfaiye merdiveniyle bulundukları yerden çıkarırken, kendi imkanlarıyla inen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Bu sırada apartmana giren itfaiye ve sağlık ekipleri, dairelerde başka kişi olup olmadığını kontrol etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yatalak hasta Havva Karaarslan, Ayşe Ardıç, Gönül Ardıç ve Halime Balahan, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasar meydana gelen apartmanda, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini belirterek, "Üç katlı binanın birinci katında başlayan yangın 2 ve 3 katındaki insanları etkilemişlerdi. Merdiven araçlarımızla alıp sağlık ekiplerine teslim ettik. Yangının çıkışı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor." dedi.