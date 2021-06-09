Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı
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Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı

Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çevre Koruma Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çevre Koruma Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarıldı.

Ereğli sahil güzergahında, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği dalgıçları tarafından deniz dip temizliği yapıldı.

Ekiplerce denizden lastik, kırık mutfak lavabosu, parfüm şişeleri, pet ve cam şişeler, demir ile çaydanlığın da aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.

"Geleceğe bırakılabilecek en güzel miraslardan biri temiz çevre"

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sonrası çevreye duyarlılığın bir kat daha arttığını belirterek, geleceğe bırakabilecek en güzel miraslardan birinin de temiz çevre olduğunu söyledi.

Çevre kirliliğine karşı vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Çorumluoğlu, "Vatandaş denize attıktan sonra biz çıkarmaya uğraşacağımıza vatandaş hiç denize atmasın. Marmara Denizi'ni istila etmiş müsilaj, ümit ediyorum ki Karadeniz ve Ege denizlerine inmez. Şu ana kadar Ereğli sınırlarında biz böyle bir olayla karşılaşmadık. Duyarlılığımız devam ediyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da iklim değişikliği ve kirliliğin hayatı kötü noktalara sürüklediğini dile getirerek, gelecek kuşaklara temiz bir gelecek bırakabilmek için dikkatli olunmasını istedi.

Denizden çıkan atıkları gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını aktaran Posbıyık, "Deniz, hava bizim her şeyimiz. Duyarlılığın daha fazla olması için bu etkinlikleri yapıyoruz." dedi.

Dalgıçlar, daha sonra sahilde Türk bayrağı açtı.

Öte yandan denizden çıkarılan atıklar arasında bulunan yengeç ise gazeteciler tarafından suya bırakıldı.

Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı
Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı
Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı
Zonguldak'ta denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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