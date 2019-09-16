Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu

16.09.2019 16:53

ZONGULDAK'ta aracıyla yeni dökülen asfalta girdiği gerekçesiyle işçiler tarafından darp edilen terör gazisi Hasan Özdemir, 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili konuşan Vali Erdoğan Bektaş, "Zonguldak'a yakışmayan bir hareket oldu ve inşallah bir daha tekrarlanmaz" dedi.

Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 15 Nisan 1992'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla sol kulağı duyma yetisini kaybederken, sol gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluşan Hasan Özdemir, geçen hafta salı günü asfalt işçilerinin saldırısına uğradı. Gazi Özdemir, Karaelmas Mahallesi'nde ağabeyinin engelli oğlunu Karaelmas Sağır ve Dilsizler Lisesi'ne götürdüğü sırada aracıyla yeni dökülen asfalta girdiği iddiasıyla Zonguldak Belediyesi'nin asfalt ihalesini alan firmanın işçileri tarafından darp edildi. Sağlam olan sağ gözü ve kulağından darbe alan gazi Özdemir'in dudağına da dikiş atıldı. Olayın ardından serbest bırakılan ancak çıkan haberler üzerine tekrar gözaltına alınan işçiler F.A. ve T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gördüğü tedavinin ardından bugün taburcu edildi. Evinde istirahat eden gazi Özdemir, işçilerin barışmak için yanlarına geleceği söylendiğini, ancak kabul etmediğini söyledi. Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Özdemir, şöyle dedi:

"Bugün taburcu oldum. Yine de kontrollere gideceğim. Yarın yine gideceğim. İşçilerle barıştırma durumu olmuş. Ben barışmak istemiyorum. Ben onlara kendimi tanıttım. Yine beni anlamadılar bu şeyi yaptılar. Benim sol tarafım ne görüyor ne duyuyor. Sağ taraf görüyordu. Sağ gözümde de görme azaldı. Çene ve elmacık kemiğimde hasar var. Beyin cerrahi doktoru da baktı. Onlar da hasar gördü. Raporlarını hazırlıyorlar. Sağ olsun tüm kurumlar ilgilendi. Belediye başkanımız, müdürler, askerlik şube başkanımız geldi. Zonguldak esnafı da geldi. Bir günde 500 kişi saydım gelen. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben artık bundan sonra kanun ne uygularsa saygı göstereceğiz. Ben kanunun bu olayı cezasız bırakmayacağını düşünüyorum. Şüpheliler bırakıldılar. Şu anda serbest geziyorlar. Ben artık onlara hiçbir şey demiyorum. Onlar artık kendileri utansın."

VALİ BEKTAŞ: 'İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da gazi Özdemir'in darp edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece gazinin değil hiçbir vatandaşın darp edilmesini tasvip etmediğini ifade eden Vali Bektaş, "Hiç kimsenin arzu etmediği bir olay oldu. Olay adliyeye intikal etti ve yargı gereğini yaptı. Bizi üzen gazimizin böyle bir olaya maruz kalmasıdır. Gazi olmasa da böyle bir olayın olmaması lazım. Gazimize geçmiş olsun diliyor ve böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum. Zonguldak'a yakışmayan bir hareket oldu ve inşallah bir daha tekrarlanmaz. Gazimizin tedavisini takip ediyoruz. Ben kendisini bir ara evinde ziyaret edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

- Zonguldak