Zonguldak'ta bir köyde 7 hane daha karantinaya alındı
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Zonguldak'ta bir köyde 7 hane daha karantinaya alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 hane daha karantina altına alındı.

Zonguldak'ta bir köyde 7 hane daha karantinaya alındı
11.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:20

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 hane daha karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, köyde yaşayan iki kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bu kişilerin aileleri ve temasta oldukları belirlenen 14 hanenin, dün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Kararın ardından 60 kişinin yaşadığı 14 haneye giriş ve çıkışlar yasaklanarak bölgeye uyarı yazısı asıldı.

Sağlık taramasında pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle köydeki 7 hane daha karantina altına alındı.

Köy muhtarı Ercan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yaşayan bir kişinin yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Ereğli Devlet Hastanesinde Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla başlayan süreçte köyde 21 hanede 100 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Yıldırım, dün 14 hanede 60 kişiye uygulanan karantinanın bugün 21 haneye çıktığını aktararak "Pozitif vaka sayılarında artış yaşandı. Bugün İl Sağlık Müdürlüğünden ekipler geldi, taramalarını yaptı. Devlet vatandaşın yanında. Kaymakamımız konuyu yakından takip ediyor. Sağlık ekiplerimiz de jandarma da burada. Bu bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Karantina sürecinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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