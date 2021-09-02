Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi
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Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi

Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi
Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta av sezonunun açılmasıyla balıkçıların avladığı istavrit, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Zonguldak'ta av sezonunun açılmasıyla balıkçıların avladığı istavrit, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

"Vira Bismillah" diyerek tekneleriyle denize açılan balıkçılar kıyıya istavritle döndü.

Balıkçılık yapan Taşkın Coşkun, gazetecilere, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Tezgahların istavritle şenlendiğini anlatan Coşkun, "Hava şartları müsaade etmediği için palamut şu an için az sayıda çıkıyor ama ilerleyen günlerde bol miktarda balık olacağını düşünüyoruz. Bu sezonu geçtiğimiz yıla göre daha iyi açtık." dedi.

Coşkun, istavritin kilogramının 25, barbunun 35-40, palamudun da 30 lira olduğunu aktararak, balık çeşitleri bollanınca fiyatların düşeceğini kaydetti.

Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi
Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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Zonguldak'ta balıkçıların avladığı istavrit tezgahları süsledi - Haberler
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