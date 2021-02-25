Zonguldak'ta askerler kan bağışında bulundu
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Zonguldak'ta askerler kan bağışında bulundu

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:02
Zonguldak'ta askerler kan bağışında bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Kilimli Belediyesi binası önünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, gazetecilere, yaklaşık bir haftadır kan bağışı etkinliğinin devam ettiğini söyledi.

"Salgından ötürü kan stoklarımızda yüzde 30 azalma devam ediyor." diyen Ergenç, "Zonguldak'taki 13 hastanemizin kan ihtiyacının yüzde 95'ini merkezimiz tamamlıyor. Bu nedenle kan bağışı etkinliklerimize hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu, kanın herhangi bir fabrikasının olmadığını, herhangi bir eczanede satılmadığını, kanın fabrikasının insan olduğunu her zaman söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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