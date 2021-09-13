Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

Zonguldak'ta Ahilik haftası kapsamında Valilik binası önünde tören yapıldı.

Zonguldak'ta Ahilik haftası kapsamında Valilik binası önünde tören yapıldı.

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 'Ahilik' haftası nedeniyle Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden ve protokol üyeleri katıldı. Öte yandan yılın Ahisi ise 47 yıllık berber Şenol Yılmaz oldu. Valilik önünde ki program saygı duruşu İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk koyulmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Tanju Özcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Mehmet Erdem Yıldız Tilbe
Spor Cristiano Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Turgut Özal Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zonguldak'ta Ahilik Haftası kutlamaları törenle başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:45:12. #1.11#