ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
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ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanede tedavi altına alındı.

ZONGULDAK'ta, kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanede tedavi altına alındı. Öğle saatlerine kadar 12 kasap, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyenler, valilik ve belediyelerin gösterdiği yerlerde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Öğle saatlerine kadar çeşitli hastanelerde toplam 12 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan bir kişi kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)-

ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU
ZONGULDAK'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, BİR KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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