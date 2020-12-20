Zonguldak'ta 65 ünite kan bağışı
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Zonguldak'ta 65 ünite kan bağışı

20.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:57
Zonguldak'ta 65 ünite kan bağışı

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 65 ünite kan bağışı alındı.

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 65 ünite kan bağışı alındı.

Türkiye Kızılay Derneği ve Kızılay Kan Merkezi tarafından Elvnapazarcık beldesinde kan bağış etkinliği düzenlendi. Kan bağış etkinliğinde 65 ünite kan bağışı alındı. Türkiye Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Elvanpazarcık beldesinde yapmış olduğumuz etkinlikte 65 ünite kan bağışı alınmıştır. Zonguldak Kızılay olarak ildeki 11 hastanenin kan ihtiyacını yüzde 90 oranında karşılamaktayız. Bu tür organizasyonlarla bizlere destek olan başta muhtarı Kamil Akgöz ile belde halkına, hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 65 ünite kan bağışı
Zonguldak'ta 65 ünite kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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