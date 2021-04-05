Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli ve gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrolle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli ve gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Küçükçekmece
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:14:38. #1.14#
title