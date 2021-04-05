Zonguldak'ta, 6 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
SERBEST BIRAKILDILARZonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli ve gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrolle serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli ve gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN