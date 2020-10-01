Zonguldak'ta 3 kişiyi darbettiği iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta 3 kişiyi darbettiği iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

01.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:56
Zonguldak'ta 3 kişiyi darbettiği iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 3 kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

29 Eylül'de ilçenin sahil bandında Ç.Ç. (24) ile arkadaşları A.T. (22) ve A.A. (23), gitar çalarak şarkı söylemeye başladı.

Gençlerin yanına gelen M.B. (19), M.B. (21) ve G.K.S. (19) istek şarkı ve sigara talebinde bulundu.

Taraflar arasında sözlü tartışma sonucu çıkan kavgada Ç.Ç, A.T ve A.A. darbedildi.

Çenesinde kırık oluşan Ç.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.B. ve M.B. tutuklanırken, G.K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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