ZONGULDAK İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Eymen hayatını kaybettiZONGULDAK'ta, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan otomobilde bulunan 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ, yaşamını yitirdi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışan otomobilde bulunan 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ, yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Yılmaz (43) yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç, Cihan Altındağ'ın(44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Cihan Altındağ ile İlkay Altındağ(40), çocukları Umut Kadir Altındağ(18), Eymen Burak Altındağ ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Eymen Burak Altındağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Altındağ'ın cesedi, ambulansla aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA