ZONGULDAK Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı
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ZONGULDAK Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı

Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktıZONGULDAK'ta yaşayan Meliha Daşçıkıran (47), oğlunun doğum gününde gönderilen ve sahte olduğunu düşündüğü 50 TL'lik banknotun orijinal ve değerli olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

ZONGULDAK Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı
19.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:22

Hatalı basım 50 TL, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta yaşayan Meliha Daşçıkıran (47), oğlunun doğum gününde gönderilen ve sahte olduğunu düşündüğü 50 TL'lik banknotun orijinal ve değerli olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Daşçıkıran, Antalya'dan sonra Zonguldak'ta çıkan 50 TL'lik bankonot için koleksiyonerlerin teklifini bekliyor.

Evli ve 3 çocuk annesi Meliha Daşçıkıran'ın 2 yaşındaki oğlu Eymen Asaf'ın 14 Temmuz'daki doğum gününde hediye olarak bir miktar para gönderildi. Kimin gönderdiği bilinmeyen 50 TL'lik banknotun basım hatalı olduğunu fark eden Daşçıkıran, önce paranın sahte olduğunu düşündü. İnternette araştırma yaparken Antalya'da bir vatandaşta da aynı paradan olduğu ve değerli olduğu konusunda haberleri okuyan Daşçıkıran, bankaya giderek paranın orjinal olup olmadığını kontrol etti. Daşçıkıran, paranın orjinal olduğu ve nadir görülen basım hatası olduğunu öğrendi.

'TEKLİFLERE AÇIĞIM'

Meliha Daşçıkıran, ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı '5' yazan paranın koleksiyonerlerce ilgi gördüğünü söyledi. Değerini veren koleksiyonerle görüşebileceğini ifade eden Daşçıkıran, şöyle dedi

14 Temmuz'da oğlumun doğum günüydü. O gün paraların arasında fark ettim. Birkaç tane 50 liranın arasında bu paranın farklı olduğunu fark ettim. Baktığımda 0 rakamı yoktu ama nereden geldiğini bilmiyorum. Doğum gününde mi geldi, yoksa daha önceki paraların içinde miydi bilmiyorum. Cüzdanımın içinde fark ettim. Sonra sosyal medyada biraz araştırınca değerli bir para olduğunu fark ettim. Bankada baktırdım, tescil ettirdim paranın geçerliliğinin olduğunu. Banka çalışanları da değerli bir para olduğunu, sayılı olduğunu ve elimizde parayı iyi tutmamız gerektiğini söylediler. Parayı saklamayı düşünmüyorum, eğer ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenler varsa tekliflere açığım. Oğlumun şansı olduğunu düşünüyorum. Oğlumun şansına elime geçtiğini düşünüyorum.

Kaynak: DHA

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