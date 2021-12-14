ZONGULDAK - Belediye Başkanı Alan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alan, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başkan Alan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını oyladı.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Alan, fotoğrafların birbirinden değerli anları yansıttığını söyledi.

Emeği geçen Ajans personeline teşekkür eden Alan, şöyle konuştu:

"'Savaşın çocukları' fotoğrafında çocukların yüzlerindeki ifade beni çok etkiledi. Allah bu tip acıları hiçbir topluma, vatandaşımıza yaşatmasın. İnsanların böyle acılar çekmesi yüreğimizi dağlıyor. Ekranlarda gördüğümüz zaman içimiz paramparça oluyor. Barışın, huzurun, mutluluğun hakim olduğu dünyada yaşamak istiyoruz. O çok çarpıcı, etkileyici bir fotoğraf. İnşallah bu görüntüleri görmeyiz, bunlar mazide kalır. Özellikle yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü huzurlu, mutlu bir gelecek onlara hazırlarız diye dua ve umut ediyoruz."

Alan, vatandaşın objektif şekilde bilgilenmesi noktasında basının dördüncü güç olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansı da kurulduğu günden bugüne kadar bunu başarıyla yürüten, bizlerin de yakından takip ettiği çok değerli bir basın kuruluşu. Buradaki tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.