Zonguldak Bağ Evi Cinayetinin Sanığıydı, Uyuşturucudan Tutuklandı

Bağ evi cinayetinin sanığıydı, uyuşturucudan tutuklandı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 7 Eylül 2013 tarihinde eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan'ı öldüren 27 yaşındaki Deniz Boyraz'a 'yardım ve yataklık etmek' suçundan 1 yıl hapis cezası alan 56 yaşındaki baba Ali Boyraz, cinayetin 4'üncü yıldönümünde diğer oğlu ile birlikte uyuşturucu operasyonunda yakalanıp tutuklandı.



Taksi şoförü 29 yaşındaki Murat Erdoğan ve sevgilisi 21 yaşındaki Gizem Tunç, Gizem'in askerden izine gelen eski sevgilisi Deniz Boyraz tarafından bağ evinde öldürüldü. Gizem Tunç'un öldürüldükten sonra elleri kesildi. Aynı zamanda Murat'ın da yakın arkadaşı olan Deniz Boyraz, vatani görevini yaptığı Denizli'de gözaltına alınıp tutuklandı ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre tutuklu yargılanan babası Ali Boyraz da yardım ve yataklık suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki Ali Boyraz'ın Sarı Korkmaz Mahallesi'nde dağlık alandaki evine ve bahçesine operasyon düzenledi. Drone ile havadan görüntülenen operasyonda boyları 50 santim ile 4.5 metre arasında değişen 592 kök hintkeneviri, 3 kilo 530 gram esrar ve 73 gram esrar tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL paraya da el konuldu. Ali Boyraz ile oğlu 26 yaşındaki U.Boyraz gözaltına alındı. Ali Boyraz ve oğlu, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, kesik el cinayetinin 4'üncü yıldönümünde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkarı nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.