Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir?

Günümüzün sık görülen rahatsızlıkları arasına giren zona hastalığı halk arasında gece yanığı olarak bilinmektedir. Çocukken geçirilen suçiçeği virüsü, omur ilik ve beyin bölgesindeki sinirlerde uykuya yatar ve burada pasif bir şekilde durmaya devam eder. Pandemik sürecinin etkisiyle birlikte bulaş riski nedeniyle hastalıklar hakkında bilgi ve çözümlerini internet üzerinden aramaya çalışan bir çok kişi zona ile ilgili "Zona hastalığı nedir? Zona hastalığı belirtileri nelerdir? Gece yanığı nedir?

Günümüzde sık sık görülmeye başlanan ve cilt problemi olarak bilinen zona hastalığına, suçiçeği ile aynı virüsün neden olmasına karşın suçiçeği geçiren kişilerin %18'inde görülmektedir. Bağışıklık sisteminin zayıflanması ve yaş ile orantılı olarak varlık gösteren zona hastalığı göz, yüz, sırt ve bel gibi bölgelerde görülebilir. Zona hastalığının nedenleri, belirtileri, tedavi süreci ve zonaya karşı alınması gereken önlemleri haberimizde sizler için derledik.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Zona halk arasındaki ismiyle gece yanığı, suçiçeğiyle hayatımıza giren Varicella zoster adlı virüsten kaynaklanmaktadır. Suçiçeği geçirildikten sonra omurilik ve beyin bölgesindeki sinirlerde uykuya yatan bu virüs metobolizma ve yaşa bağlı olarak tekrar varlık gösterebilir. Zona hastalığı vücutta tekrarlayabilecek bir rahatsızlıktır. Hastalık daha çok tekli kabarcık şeridi olarak gözlemlenirken yakalanan kişiye kötü deneyim yaşatmaktadır. Genellikle 50 ve üzeri yaş grubunda görülen zona öncelikle ağrı, kaşıntı, kabarcık ve döküntü gibi belirtiler ile kendisini belli eder.

ZONA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Duyusal sinir grupları üzerindeki etkisiyle bilinen zona ağrı, yanma, kaşıntı, uyuşma, karıncalanma, sıvı dolu kabarcık, ağrıdan birkaç gün sonra kırmızı döküntü olarak kendisini belli eder. Nadir olarak ışığa duyarlılık ateş ve baş ağrısı gibi belirtiler zonaya işaret olabilir. Kesin tanı için labaratuvar sonuçlarıyla belli olan zona'nın ilk belirtisi genellikle ağrıdır. İkinci en belirgin belirti ise döküntüdür. Vücudun sol veya sağ bölgesinde şerit olarak döküntü, kabarcık ve kaşıntı olabilir. Bazı hastalarda yüzde ya da göz bölgesinde görülebilir. Bu gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz. Zona bazı hastalarda ağrı ya da döküntü gibi belirtiler göstermeyebilir.

ZONA BULAŞICI MIDIR?

Varicella zoster virüsü kabuklanma sürecine kadar bulaşıcı olup, suçiçeği aşısı olmamış ya da suçiçeğine karşı bağışıklığı olmayan kişilerin yanı sıra, zayıf metobolizmalı, hamile, lohusa, yeni dünyaya gelmiş bebeklere bulaşıcılık göstermektedir.

ZONA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Zona hastalığı genellikle metobolizmanın zayıflamasıyla ortaya çıkar. Ancak açık yara teması, psikolojik çöküntü gibi sebeplerin yanında, aşırı alkol ve sigara gibi vücut direncini zayıflatacak ürünlerin tüketiminden kaynaklı olarak görülebilir.

ZONA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR? ZONA HASTALIĞINA NE İYİ GELİR?

Zona hastalığı süresinde alkol ve sigara gibi metobolizmayı zayıflatacak etkenleri azaltmanız çok önemlidir. Stresten ve sıkıntılı ruh haline girebileceğiniz ortamlardan uzak durmalısınız. Metobolizmanızı kuvvetlendirmek için gıda takviyesi alabilirsiniz. Zona hastalığına karşı zerdeçal, bal ve kuşburnu gibi vücut direncini arttıracak besinler tüketilebilir. Kabarcık olan bölgeye jel yulaf ezmesi sürüp ardından temizlemenin yanı sıra döküntülü bölge üzerine soğuk kompress ve kalamin losyonu uygulayarak kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Zona ağrıları ağrı kesiciler ve varicella virsüne karşı doktorunuzun tavsiye edeceği ilaçlar kullanılabilir. Zona hastalığının kesin tedavisi için öncelikli olarak doktor ya da uzman hekime başvurmanızı öneririz.

ZONA HASTALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Zona hastalığı ağrılı ve zor bir süreç yaşamanıza neden olabilir. Doğru tedavi uygulanmaması durumunda başka organlarda farklı rahatsızlıklara neden olabilir. Ancak zona hastalığının bilinen doğrudan öldürücü bir etkisi bulunmamaktadır.

Bütün bunların yanı sıra erken teşhis ve tanı tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi zona hastalığında da önemlidir. Tadavi ve ilaç kullanımı için öncelikli olarak her metabolizmanın farlı olduğunu unutmamalısınız. Zona hastalığı şüphesi taşıyorsanız başkalarına bulaştırma riskine karşı kendinizi diğer insanlardan uzak tutmanızı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı ve size önereceği tedavi yöntemlerini uygulamanızı tavsiye ederiz.